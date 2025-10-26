فريدة سيف النصر عن معاناة شقيقها مع المرض: "مات 4 مرات بس مقاومته خلصت"

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن المعاناة التي عاشها شقيقها بدر سيف الدين مع المرض، قبل وفاته اليوم الأحد.

ونشرت فريدة سيف النصر مقطع صوتي بث مباشر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: "بدر سلم نفسه وروحه لربنا، وهقولكم حاجة تستغربوها الدكاترة كانوا بيعملوا عليه أبحاث استرشاديه، هو مات 4 مرات مرة نص ساعة ومرة 25 دقيقة ومرة 10 دقائق وآخر مرة في الغسيل الأخير بتاع 5 دقايق ويرجع تاني".

وأضافت: "سبحان الله كنا بنقول هيستنى بس خلاص، مقاومته للمرض خلصت، هو قاوم كل حاجة، عاش بطل وامت بطل، صعب تتنسى يا بدر، سبت فراغ جامد أوي كنت ضهر ورجوله وحنيه وجدعنة وصلة رحم".

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، وفاة شقيقها بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكانت زيزي سيف النصر، كشفت قبل يومين عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" منشورًا مؤثرًا تحدثت فيه عن مروره بأزمات صحية متتالية، منها فشل في القلب والرئتين والكبد والكلى، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.

