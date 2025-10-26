مليون زائر في 13 يوما.. تركي آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، عن وصول عدد زوار موسم الرياض 2025 إلى مليون زائر خلال 13 يومًا فقط منذ انطلاقه في 10 أكتوبر الجاري.

وشهد الموسم منذ انطلاقته فعاليات كبيرة، استقطبت اهتمامًا واسعًا من الجمهور،إذ تم افتتاحه بمسيرة ضخمة جمعت بين الإبهار البصري والاستعراض الفني، تلا ذلك منتدى Joy Forum 2025 الذي استضاف نخبة من أبرز قادة وصناع الترفيه حول العالم، بالإضافة إلى بطولة Six Kings Slam التي جمعت ألمع نجوم التنس العالميين في أجواء حماسية.

ويستمر موسم الرياض خلال الفترة المُقبلة في تقديم فعالياته المختلفة في عالم الترفيه، وبينها الحفلات الغنائية التي يحييها كبار نجوم الغناء في العالم العربي، والمسرحيات التي يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم.