"الأحمر يليق بها".. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

كتب : معتز عباس

06:48 م 26/10/2025
    ميرهان حسين بفستان أحمر (2)
    ميرهان حسين بفستان أحمر (4)
    ميرهان حسين بفستان أحمر (5)
    ميرهان حسين بفستان أحمر (7)
    ميرهان حسين بفستان أحمر (8)
    ميرهان حسين بفستان أحمر (9)
    ميرهان حسين بفستان أحمر (3)
    ميرهان حسين بفستان أحمر (1)
    ميرهان حسين في حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في حفل زفاف المطرب أحمد جمال والمطربة الشابة فرح الموجي.

وظهرت ميرهان بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر شفاف، خطفت به الأنظار على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وهنأت ميرهان، العروسين أحمد جمال وفرح الموجي، وكتبت: "احتفلت بالحب، ليلة أمس في حفل زفاف وعروسته الجميلة، بارك الله فيكم".

احتفل أمس السبت، المطرب أحمد جمال بزفافه على المطربة الشابة فرح الموجي، في حفل عائلي بهيج بحضور الأسرة والمقربين من العروسين، ونجوم الفن.

شهد الحفل حضور مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان هاني رمزي، والفنانة روجينا، والفنانة شيماء سيف، وعدد آخر من نجوم الفن.

الفنانة ميرهان حسين إطلالة ميرهان حسين ميرهان حسين على إنستجرام ميرهان حسين في حفل زفاف أحمد جمال حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

