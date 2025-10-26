"أجمل نساء الدنيا".. نادين الراسي وسط ورود سوداء في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في حفل زفاف المطرب أحمد جمال والمطربة الشابة فرح الموجي.

وظهرت ميرهان بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر شفاف، خطفت به الأنظار على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وهنأت ميرهان، العروسين أحمد جمال وفرح الموجي، وكتبت: "احتفلت بالحب، ليلة أمس في حفل زفاف وعروسته الجميلة، بارك الله فيكم".

احتفل أمس السبت، المطرب أحمد جمال بزفافه على المطربة الشابة فرح الموجي، في حفل عائلي بهيج بحضور الأسرة والمقربين من العروسين، ونجوم الفن.

شهد الحفل حضور مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان هاني رمزي، والفنانة روجينا، والفنانة شيماء سيف، وعدد آخر من نجوم الفن.

اقرأ أيضا..

ناصيف زيتون: خطفت أهم 12 موهبة في برنامج "The Voice"

ميس حمدان تنشر جلسة تصوير بإطلالة حفل ختام مهرجان الجونة وتغلق التعليقات