إعلان

محمد كريم يصطحب الممثل العالمي سكوت إيستوود في رحلة ترفيهية بالأهرامات.. صور وفيديو

كتب : معتز عباس

06:42 م 26/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود (4)
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود في احد المطاعم ببجوار الاهرامات (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود في احد المطاعم ببجوار الاهرامات (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود في احد المطاعم ببجوار الاهرامات (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود في جولة بالاهرامات (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود في جولة بالاهرامات (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم في جولة مع الممثل العالمي سكوت إيستوود بالطائرة فوق الاهرامات
  • عرض 11 صورة
    محمد كريم والممثل العالمي سكوت إيستوود في جولة بالاهرامات (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص النجم المصري العالمي محمد كريم على اصطحاب النجم العالمي سكوت، نجل الفنان العالمي كلينت إيستوود، في رحلة ترفيهية بالأهرامات، وتناول الطعام المصري داخل أحد المطاعم الشهيرة.

وجه محمد دعوة غداء لـ سكوت وتجربة الطعام المصري، ليبدي الأخير إعجابه بالأطعمة المصرية.

وثق محمد كريم رحلته مع سكوت، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وحلق سويًا بالطائرة الهليكوبتر فوق الأهرامات.

وكتب كريم، تعليقًا، على الفيديو: "من لوس أنجلوس إلى أهرامات الجيزة، ترحيباً مصرياً حاراً مع ركوب طائرة هليكوبتر، لمشاهدة الأهرامات حتى يتمكن من مشاهدة الحضارة القديمة المذهلة من الأعلى، مرحبا بك في مصر يا أخي!".

يذكر أن سكوت إيستوود حضر حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة، والذي أقيم يوم الجمعة الماضية.

النجم المصري محمد كريم الممثل العالمي سكوت إيستوود سكوت إيستوود في رحلة ترفيهية بالأهرامات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي