حرص النجم المصري العالمي محمد كريم على اصطحاب النجم العالمي سكوت، نجل الفنان العالمي كلينت إيستوود، في رحلة ترفيهية بالأهرامات، وتناول الطعام المصري داخل أحد المطاعم الشهيرة.

وجه محمد دعوة غداء لـ سكوت وتجربة الطعام المصري، ليبدي الأخير إعجابه بالأطعمة المصرية.

وثق محمد كريم رحلته مع سكوت، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وحلق سويًا بالطائرة الهليكوبتر فوق الأهرامات.

وكتب كريم، تعليقًا، على الفيديو: "من لوس أنجلوس إلى أهرامات الجيزة، ترحيباً مصرياً حاراً مع ركوب طائرة هليكوبتر، لمشاهدة الأهرامات حتى يتمكن من مشاهدة الحضارة القديمة المذهلة من الأعلى، مرحبا بك في مصر يا أخي!".

يذكر أن سكوت إيستوود حضر حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة، والذي أقيم يوم الجمعة الماضية.