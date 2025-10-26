ابنة شقيق فريدة سيف النصر تنشر وصيته: الفيديو ده صدقة جارية

كشفت زيزي سيف النصر، ابنة الراحل بدر سيف النصر شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد صراع مع المرض، عن وصية والدها الأخيرة قبل وفاته.

ونشرت زيزي مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، ظهر فيه والدها أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، موجّهًا رسالة للشباب، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عايز أقول حاجة مش لـ زيزي بس، لكل اللي في سن زيزي واللي أصغر منها، واللي داخلين على جواز، واللي ربنا أكرمهم بوجود أب وأم لسه عايشين، سيدنا محمد قال عجبتُ لبني آدم أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة".

وتابع: "قبل ما نقابل ربنا، كلنا هنموت، والعمر بيعدّي بسرعة، مفيش بني آدم إلا وجواه خير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير، الموت بييجي في ثانية، والشجرة الكبيرة بتقع في ثانية، اللي هيفرق هو عملك الطيب ورحمة ربنا فوق كل شيء، بروا بأهلكم واشبعوا من وجودهم، أقسم بالله إن كلامي من قلبي، بنتي فوزية بدر الدين برّت بيا وبأمها، ربنا يدخلها الجنة ويراضيها ويحفظها".

وأضاف: "اجبروا بخاطر اللي حواليكم، الشباب الصغير افتكروا إن اللي بتكسروا بخاطرهم ممكن يكونوا أبوكم أو أمكم، الجنة تحت أقدام الأمهات، واللي عايز ربنا يرضى عنه يجبر بخاطر الناس، وحتى مخلوقات ربنا من قطط وكلاب وعصافير وشجر.. اجبروا بخاطر كل شيء ربنا خلقه".

وكانت زيزي سيف النصر، كشفت قبل يومين عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" منشورًا مؤثرًا تحدثت فيه عن مروره بأزمات صحية متتالية، منها فشل في القلب والرئتين والكبد والكلى، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.

