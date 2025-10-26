مخرج احتفالية "وطن السلام".. من هو ميدو شعبان؟

نال ميدو شعبان، مخرج احتفالية "وطن السلام"، التي أقيمت مساء أمس السبت 25 أكتوبر، في العاصمة الإدارية الجديدة، إشادات واسعة بعد نجاحه في إخراج الحفل بصورة مميزة جذبت المشاهدين، كما شهد الحفل مزجا بين مختلف ألوان الفنون: الغناء والأداء الدرامي .

من هو ميدو شعبان؟

- تخرج في المعهد العالي للسينما.

- عمل في قنوات النيل للمنوعات، وcbc، وmbc.

- مؤسس قناة "حدوتة" وقناة "عيلة يويو" لتقديم حواديت وأغاني للأطفال باستخدام رؤية بصرية تناسب عصرنا الحالي.

- أخرج عددا من الكليبات وتعاون خلالها مع نجوم الغناء.

- وشهدت احتفالية "وطن السلام"، تقديم فيلم تسجيلي تحت عنوان "حراس الرمال"، بمشاركة الفنان محمد سلام، وفقرات غنائية قدمها: محمد منير ومحمد حماقي، مدحت صالح، أصالة، أمال ماهر وحمزة نمرة.

- كما شارك في الاحتفالية نجوم الفن: هشام ماجد، مصطفى غريب، نور النبوي، أحمد غزي، مصطفى عماد، بفقرات مسرحية، وكذلك الفنان ماجد الكدواني بالأداء الصوتي لفيلم تسجيلي عن "استعدادات مصر للمستقبل".