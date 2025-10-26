حمزة العيلي بعد مشاركة محمد سلام باحتفالية "وطن السلام": عودا عظيما

دعم الفنان حمزة العيلي زميله الفنان محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية "مصر وطن السلام" التي أخرجها المخرج ميدو شعبان، وأُقيمت مساء أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من نجوم الفن.

ونشر "العيلي" مجموعة صور من العرض عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وسبحان العظيم المنصف".

وتابع: "يا سلام عليك يا أبو سلام يا غالي، عودًا عظيمًا يا حبيبي، حبيبنا محمد سلام في عرض احتفالية وطن السلام، الذي يُعرض أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمام العالم أجمع، تحيا مصر".

وشهد الحفل مشاركة كوكبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، من بينهم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح.

وفي سياق آخر، روّج الفنان محمد سلام لأحدث أعماله الدرامية "كارثة طبيعية"، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "Watch It"، وهو من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم.

