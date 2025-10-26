إعلان

بعد ظهوره في احتفالية "وطن السلام".. محمد سلام يتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

12:53 م 26/10/2025

محمد سلام

تصدّر الفنان محمد سلام قائمة الأكثر بحثًا على محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره اللافت في احتفالية "وطن السلام" إخراج ميدو شعبان، والتي أُقيمت مساء أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من نجوم الفن.

وحظي محمد سلام بتفاعل واسع من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودته بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية.

وفي سياق آخر، روّج الفنان محمد سلام لأحدث أعماله الدرامية "كارثة طبيعية"، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "Watch It"، وهو من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم.

يُذكر أن آخر أعمال محمد سلام كان مشاركته في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" مع الفنان أحمد مكي، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

