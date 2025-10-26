منة شلبي تنشر صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني

شاركت الفنانة منة شلبي جمهورها صورة تجمعها بزوجها المنتج أحمد الجنايني، بعد إعلان زواجهما رسميًا أول أمس الجمعة.

ونشرت منة الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، واكتفت بوضع قلبين باللون الأحمر دون أي تعليق.

وكانت منة شلبي قد تصدرت مؤخرًا مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة والمنتج صحة ارتباطهما رسميًا، بعد تداول قسيمة زواج تحمل صورتيهما وتوقيعهما، وسط تساؤلات عديدة حول صحة الخبر، خاصة مع عدم صدور تصريح رسمي من الطرفين في البداية.

ومن جانبها، حسمت منة شلبي الجدل حول زواجها من أحمد الجنايني، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله ما نعرف إزاي".

