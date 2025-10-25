شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، بعد تألقها في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت جيهان صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، خطفت بها الأنظار.

وخطفت جيهان الشماشرجي الأنظار بعد ظهورها بأكثر من إطلالة جريئة، كانت حديث السوشيال ميديا والموضة الأيام الماضية.

يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك أيضا في مسلسل "بطل العالم"، بطولة عصام عمر، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نخبة من النجوم: محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

