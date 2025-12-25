جومانا مراد بفستان قصير وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

مع ابنتهما.. إسراء عبدالفتاح وحمدي المرغني يحتفلان بالكريسماس في لبنان

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

هنأت الفنانة إليسا، جمهورها بمناسبة عيد رأس السنة، ونشرت صورًا لها بتقنية الـ"AI"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت: "بهذه الليلة اللي كلها حب وإيمان ودفا، بتمنى تكون بيوتكم وقلوبكم مليانة فرح، وإن شاء الله هذا العيد يحمل معه كل شيء بتتمنوه، ينعاد عليكم بأيام حلوة".

جومانا مراد

خضعت الفنانة جومانا مراد، لجلسة تصوير جديدة، احتفالًا بالكريسماس، ولاقت الصور إعجاب وتفاعل متابعيها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر.

يارا السكري

شاركت الفنانة الشابة يارا السكري، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جامبسوت باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

شيري عادل

خطفت الفنانة شيري عادل، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جيبة قصيرة وبلوفر باللون الرصاصي.

إيناس عزالدين

شاركت الفنانة إيناس عز الدين، متابعيها إطلالة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب المتابعين.

نوليا مصطفى

نشرت الممثلة الشابة نوليا مصطفى، إطلالة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت فيه بكواليس مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

إلهام شاهين

هنأت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها بمناسبة رأس السنة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "عيد ميلاد مجيد".

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ميرنا جميل

احتفلت الفنانة ميرنا جميل بعيد رأس السنة، ونشرت صورة لها أمام شجرة الكريسماس، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.