أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني

كتب : هاني صابر

01:08 م 25/10/2025
  • عرض 14 صورة
  النجمة منة شلبي (2)
    النجمة منة شلبي (1)
  منة شلبي (2)
    النجمة منة شلبي (2)
  • عرض 14 صورة
    النجمة منة شلبي (1)
  • عرض 14 صورة
    منة شلبي (2)
  منة شلبي
    منة شلبي
  • عرض 14 صورة
    منة شلبي
  • عرض 14 صورة
    منة شلبي من حفل جوي أوورد في الرياض (1)
  • عرض 14 صورة
    وثيقة زواج منة شلبي وأحمد الجنايني
  • عرض 14 صورة
    منة شلبي خلال فعاليات مهرجان الجونة (4)_25
  • عرض 14 صورة
    منة شلبي
  • عرض 14 صورة
    منة شلبي
  • عرض 14 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (11)
  • عرض 14 صورة
    منة شلبي

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة منة شلبي، على جدل زواجها من المنتج أحمد الجنايني بشكل مفاجئ والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

وكتبت منة شلبي، عبر حسابها على فيسبوك: "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله مانعرف إزاي".

وكانت منة شلبي قد تصدرت محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني وأثارت به الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد أحد المقربين من الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني عن ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما والتوقيع أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وسط تساؤلات حول صحة الخبر من عدمه، وعدم التصريح رسميا من قبل الطرفين.

منة شلبي

منة شلبي فيسبوك أحمد الجنايني زواج منة شلبي

