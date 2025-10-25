أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة منة شلبي، على جدل زواجها من المنتج أحمد الجنايني بشكل مفاجئ والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

وكتبت منة شلبي، عبر حسابها على فيسبوك: "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله مانعرف إزاي".



وكانت منة شلبي قد تصدرت محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني وأثارت به الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد أحد المقربين من الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني عن ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما والتوقيع أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وسط تساؤلات حول صحة الخبر من عدمه، وعدم التصريح رسميا من قبل الطرفين.