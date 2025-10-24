مي عمر بفستان أنيق وريم مصطفى جذابة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ركين سعد

استعرضت الفنانة ركين سعد إطلالتها من حضورها العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت صورا من إطلالتها على الريد كاربت عبر حسابها على انستجرام، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورا جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار.

ريهام عبدالحكيم

احتفلت الفنانة ريهام عبد الحكيم بنجاح حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ونشرت صورا لها على المسرح عبر حسابها على إنستجرام.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور، صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في مهرجان الجونة السينمائي.