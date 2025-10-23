بعد إثارة نجل محمد رياض الجدل.. تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها مجموعة صور من فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "The Gentlemen" ضمن فعاليات المهرجان.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة في آن واحد، حيث ارتدت فستانًا أسود لامع بتصميم ضيق أبرز جمال قوامها، مع قصة صدر جريئة.

كما خطفت الأنظار في إحدى الصور برفقة ابنتها توانا الجواهري، التي جذبت الأضواء وعدسات المصورين بإطلالتها الرقيقة وحضورها اللافت على السجادة الحمراء.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

