ساندي تكشف عمرها الحقيقي: "لسه الناس مصدقة إني 22"

كتب : سهيلة أسامة

01:52 م 23/10/2025
    ساندي ببدلة رجالية
    المطربة ساندي تكشف عمرها الحقيقي
    ساندي
    المطربة ساندي (2)
    المطربة ساندي

كشفت الفنانة ساندي عن عمرها الحقيقي خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي "أجمد 7 الساعة 7" مع الإعلامية جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم".

وقالت ساندي: "الحقيقة إن شخصيتي كرتونية شوية وده بيطلع غصب عني مش تمثيل، أنا في شهر 4 هكمل 40 سنة، ومبسوطة إني قدرت أحافظ على شكلي، وفخورة إن شكلي ميديش سني".

وأضافت ضاحكة: "كل سنة بحتفل بعيد ميلادي على 22، والناس بتصدق، وبيقولولي إزاي كنت صغيرة وأنا بسمعك وكبرت واتخرجت واشتغلت؟ إزاي لسه عندك 22؟ أنا بحب الرقم ده جدًا".

يُذكر أن ساندي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "جنو، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، بينما تولى إنتاجها أيضًا عزيز الشافعي.

ساندي الإعلامية جيهان عبدالله عمرها الحقيقي

