أحمد السعدني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة: "عيد أجمل في الجنة"

أحيا الفنان أحمد السعدني ذكرى ميلاد والده الفنان الكبير صلاح السعدني، من خلال منشور مؤثر شاركه مع متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر "السعدني" صورة لوالده، وعلق عليها قائلًا: "تطبيق عملي للرضا والتسليم والقناعة والتواضع والكرم ومساعدة الآخرين وحب لأخيك ما تحب لنفسك دون دراسة، لغة عربية سليمة ومعرفة بقواعد النحو والحسابات المعقدة دون دراسة".

وتابع: "ذكاء اجتماعي رهيب ومهارات تواصل وفراسة واستشراف للمستقبل... دون دراسة، موهبة واحتراف وإحساس عالي وتلقائي وإبداع... دون دراسة، فقط فطرة نقية وقلب سليم يحب الخير والناس، ولا يحمل غلًّا ولا حقدًا ولا حسدًا لأحد من الخلق".

واختتم قائلاً: "أفتقد جميع المناقشات الحياتية والثقافية والسياسية والاجتماعية التي أحتاجها الآن بشدة، ولكن الآباء يرحلون مبكرًا مهما عاشوا، عيد ميلاد أجمل في الجنة بإذن الله، ولنا لقاء عند الله".

يُذكر أن الفنان الراحل صلاح السعدني، لُقّب بـ "عمدة الدراما المصرية"، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري من خلال تجسيد الشخصيات الريفية والبسيطة بإتقان.

شارك خلال مسيرته في العديد من الأعمال الفنية المميزة، من أبرزها أفلام: الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، إلى جانب عدد كبير من المسلسلات التي شكلت علامات بارزة في الدراما المصرية.

