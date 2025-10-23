إعلان

أحمد السعدني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة: "عيد أجمل في الجنة"

كتب : سهيلة أسامة

12:20 م 23/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد صلاح السعدني
  • عرض 12 صورة
    الروائي الراحل خيري شلبي مع الفنان الراحل صلاح السعدني
  • عرض 12 صورة
    صلاح السعدني
  • عرض 12 صورة
    صور نادرة من مسيرة الراحل صلاح السعدني
  • عرض 12 صورة
    صورة نادرة لصلاح السعدني في فترة شبابه
  • عرض 12 صورة
    صلاح السعدني
  • عرض 12 صورة
    صلاح السعدني وهدى سلطان
  • عرض 12 صورة
    صلاح السعدني مع عادل إمام وسعيد صالح
  • عرض 12 صورة
    الراحل صلاح السعدني
  • عرض 12 صورة
    صلاح السعدني مع نجله أحمد
  • عرض 12 صورة
    صلاح السعدني بفترة شبابه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيا الفنان أحمد السعدني ذكرى ميلاد والده الفنان الكبير صلاح السعدني، من خلال منشور مؤثر شاركه مع متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر "السعدني" صورة لوالده، وعلق عليها قائلًا: "تطبيق عملي للرضا والتسليم والقناعة والتواضع والكرم ومساعدة الآخرين وحب لأخيك ما تحب لنفسك دون دراسة، لغة عربية سليمة ومعرفة بقواعد النحو والحسابات المعقدة دون دراسة".

وتابع: "ذكاء اجتماعي رهيب ومهارات تواصل وفراسة واستشراف للمستقبل... دون دراسة، موهبة واحتراف وإحساس عالي وتلقائي وإبداع... دون دراسة، فقط فطرة نقية وقلب سليم يحب الخير والناس، ولا يحمل غلًّا ولا حقدًا ولا حسدًا لأحد من الخلق".

واختتم قائلاً: "أفتقد جميع المناقشات الحياتية والثقافية والسياسية والاجتماعية التي أحتاجها الآن بشدة، ولكن الآباء يرحلون مبكرًا مهما عاشوا، عيد ميلاد أجمل في الجنة بإذن الله، ولنا لقاء عند الله".

يُذكر أن الفنان الراحل صلاح السعدني، لُقّب بـ "عمدة الدراما المصرية"، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري من خلال تجسيد الشخصيات الريفية والبسيطة بإتقان.

شارك خلال مسيرته في العديد من الأعمال الفنية المميزة، من أبرزها أفلام: الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، إلى جانب عدد كبير من المسلسلات التي شكلت علامات بارزة في الدراما المصرية.

اقرأ أيضًا:
تامر حسين يوضح موقفه من محمد فؤاد بعد تسريب أغنية "حليم"

"قالوا 15 و25 سنة".. رانيا يوسف تكشف فارق السن بينها وبين زوجها

أحمد السعدني يحيي ذكرى والده أجمل في الجنة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

غزة والاستثمارات والمتحف الكبير.. تفاصيل لقاء السيسي وملك بلجيكا
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"