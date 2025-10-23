إعلان

محمد سامي يدخل مسابقة أوسم 100 رجل في العالم

كتب : مصطفى حمزة

11:47 ص 23/10/2025
    المخرج محمد سامي
    محمود يحي

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المخرج محمد سامي، دخوله المسابقة الرسمية لأوسم 100 رجل في العالم، موضحا أنه فوجىء بترشيحه.

ونشر محمد سامي، صور من بوستر المسابقة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "لقيت نفسي في المسابقة الرسمية لأوسم ١٠٠ راجل في العالم، و ده خلاني أفكر في ٣ حاجات.. الحاجة الأولي أن اللي بيختار الناس في المسابقة حد عايز يمثل فبيظبطني، أو الحاجة التانية إن المسابقة دي فيها واسطة، أو الحاجة الثالثة إنهم قاصدين محمد سامي تاني بس لقيتهم كاتبين مخرج و مؤلف وحاطين علم مصر".

وتابع: "عامة أنا مبسوط وبشكرهم جدا وبدعي من كل قلبي إني مايدخلش بيني وبينهم شيطان وحد غلاوي يوريهم صوري قبل ما اخس وأروح الجيم".

وأعلن المخرج محمد سامي، مؤخرا تراجعه عن إخراج المسلسلات الدرامية، مؤكدا استعداده لتقديم مسلسل بعنوان "رد كليتي".

