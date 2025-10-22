ياسمين صبري تستمتع بالإجازة على متن يخت وسط البحر (صورة)

تواصل الفنانة ياسمين صبري الاستمتاع وقضاء الإجازة في أحد المدن الساحلية الشهيرة.

ونشرت ياسمين "ستوريز" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي على متن يخت، داخل البحر، تستمتع بالأجواء وأشعة الشمس.

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

