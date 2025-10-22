إعلان

ياسمين صبري تستمتع بالإجازة على متن يخت وسط البحر (صورة)

كتب : معتز عباس

08:13 م 22/10/2025

ياسمين صبري

تواصل الفنانة ياسمين صبري الاستمتاع وقضاء الإجازة في أحد المدن الساحلية الشهيرة.

ونشرت ياسمين "ستوريز" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي على متن يخت، داخل البحر، تستمتع بالأجواء وأشعة الشمس.

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ياسمين صبري على انستجرام

لقاء الخميسي تتألق على الريد كاربت في سابع أيام مهرجان الجونة (صور)

بـ"فستان قصير".. رنا رئيس تستعرض إطلالتها الجريئة بالجونة والجمهور يعلق (صور)

ياسمين صبري انستجرام ياسمين صبري فيلم المشروع X

