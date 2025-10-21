وفاة الفنان عبد القادر مطاع بعد صراع مع المرض

كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا الفنان المغربي اليوم الثلاثاء، عبد القادر مطاع عن عمر ناهز 85 بعد صراع مع المرض.

ونشرت العديد من المواقع المغربية الرسمية الخبر عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها موقع "أخبار المغرب العالمية" وكتبت: " توفي اليوم الممثل المغربي القدير عبد القادر مطاع عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع طويل مع مرض عضال".

وشاركت الفنانة تمار خبر وفاته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وكتبت ترك مطاع، الذي غاب عن الأضواء في السنوات الأخيرة لتدهور صحته، إرثًا فنيًا كبيرًا في السينما والتلفزيون المغربيين".

اشتهر مطاع بأدائه المتميز في الدراما والكوميدية، مما جعله من أكثر الممثلين المحبوبين في المغرب.

وكنت اخر مشاركات عبد القادر مطاع الفنية بمسلسل "باب الشيطان" عام 2021.

