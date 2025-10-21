بـ جيبة قصيرة.. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في كواليس تصوير "سوبر وومان"

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وكانت الجلسة من كواليس أغنيتها الجديدة "سوبر وومان".

ظهرت هيفاء في الصور بإطلالة رياضية جريئة، إذ ارتدت جيبة قصيرة وكتبت: "كل خطوة بقولها بصوت عالي سوبر وومان".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "جميلة جدا، منورة، إطلالتك مبهرة، أحلى هيفاء".

أطلقت هيفاء وهبي، الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويضم الجزء الأول من ألبوم 6 أغاني وهي: "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة، توأم حياتي".

الألبوم سيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.

