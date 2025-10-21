إعلان

"فضلت شهر بحاول أرجع لنفسي".. ماذا قالت أمينة خليل عن أصعب دور في حياتها؟

كتب- مروان الطيب:

06:55 م 21/10/2025

الفنانة أمينة خليل

تحدثت الفنانة أمينة خليل عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لام شمسية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وحلت أمينة ضيفة على برنامج "الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، وتطرقت خلال حديثها عن كواليس المسلسل وعلاقتها بنجوم الوسط الفنتي، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وعن دورها بمسلسل "لام شمسية" قالت: "أكتر دور صعبت عملته، كان آخر يوم تصوير، رجعت البيت بصيت في المرايا وللحظة مكنتش عارفة أمينة راحت فين، فضلت شهر بحاول أرجع لنفسي و افتكر الحاجات اللي بحبها، وبدأت أعمل ديتوكس جسدي وعاطفي، وأقعد وقت طويل مع أهلي عشان أحس بالأمان وسطهم".

تدور أحداث مسلسل "لام شمسية" في إطار اجتماعي حول معلمة تكتشف أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها، وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عملاتم، علي البيلي، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار راجية حسن، إخراج كريم الشناوي.

يذكر أن أمينة خليل تشارك بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

أمينة خليل مسلسل لام شمسية دراما رمضان 2025 لميس الحديدي

