مصطفى هريدي: "اتهموني ظلم بتعاطي المخدرات وغيابي عن الفن مش بإرادتي"

حلّ الفنان مصطفى هريدي ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، وكشف عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية، وموقفه من المشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية، إلى جانب تفاصيل مؤثرة من حياته الشخصية.

وقال هريدي: "بدأت مشواري الفني سنة 2002، وعمري ما رفضت أي عمل سواء في السينما أو الدراما، لكن بعد 2011 سافرت الأردن، وبعد رجوعي حسّيت إن الدنيا اتغيّرت. اشتغلت بعدها مع الزعيم عادل إمام، وشاركت في (ليالي الحلمية الجزء السادس)، و(عفاريت عدلي علام)، و(فالنتينو)، ومع ذلك محدش بطلبني للشغل دلوقتي رغم إنّي متواجد وما برفضش أي دور".

وأضاف: "أنا مش محبط، بحب شغلي جدًا، لكن في نفس الوقت لازم أعيش، علشان كده اشتغلت في التجارة، لأن التمثيل لو ما اشتغلتش مش هيكون فيه رزق. وبرفض أطلع أعيّط أو أشتكي علشان محدش بيطلبني".

وكشف الفنان لأول مرة عن اتهامات أثّرت على مشواره الفني، قائلًا: "اتصدمت لما اتقال إني بتعاطى مخدرات، وده كان سبب في مشاكل كتير في حياتي. الاتهامات دي وجعتني جدًا، خصوصًا إني اتربيت على أفلام عادل إمام، وكنت فخور بالشغل معاه، ومش ندمان على مشاركتي في فيلم (مجنون أميرة)".

وتحدث هريدي أيضًا عن تفاصيل مؤلمة من حياته الشخصية، موضحًا: "اتجوزت من أجنبية وأنجبت ولد اسمه زين، وبعد الانفصال خدت الولد وسافرت، ومن ساعتها مشوفتوش بقاله 9 سنين. هو شبهي جدًا بس ما يعرفنيش، وده بيكسر قلبي كل يوم".

وعن علاقته بعائلته، قال هريدي بتأثر: "أبويا كان كل حياتي، إنسان عظيم لا يتعوّض. أمي كانت دايمًا بتقولي: يا ابني ربنا يتوب عليك من التمثيل.. يمكن دعوتها دي سبب إني ما بشتغلش كتير".

واختتم حديثه مؤكدًا "ما زلت بحب الفن وموجود، لكن للأسف محدش بيتواصل معايا. أنا مش غايب، بس يمكن الناس نسيتني".



