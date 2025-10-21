إعلان

ساموزين يعود إلى الإخراج من جديد في كليب أغنيته الرومانسية "I Love You Moot"‬

10:00 ص 21/10/2025
كتب- مصطفى صلاح
طرح المطرب ساموزين أحدث أغنياته بعنوان "I Love You Moot"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقى المختلفة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم "باب وخبط".

الأغنية من كلمات قصي باسل، وألحان وتوزيع معتز أمين، توزيع شركة Digital Sound، ومن إخراج ساموزين نفسه، الذي تولّى بنفسه إخراج الكليب ليضيف إليه رؤيته الخاصة.


وطرح سامو زين مؤخرًا ميني ألبوم "باب وخبط"، الذي ضم أربع أغنيات متنوعة، هي: "باب وخبط" التي مثّلت عودته للإخراج، "ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، "انهيار" من كلمات مصطفى حسن، و"سما صافية" من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزين وعلي الخواجه.

ساموزين I Love You Moot

