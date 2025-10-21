إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أمير عيد يستقبل العزاء في وفاة والدته، 20 صورة من السجادة الحمراء لفيلم "50 متر" بمهرجان الجونة السينمائي، نيقولا معوض يفاجئ جمهور مهرجان الجونة بإطلالة مثيرة للجدل، سيف ترقص مع ماجد المصري في احتفالية مهرجان الجونة بـ يسرا، أحمد السعدني يدعم مايان السيد في مهرجان الجونة السينمائي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: