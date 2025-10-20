

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن اختيار هارولد ديفيد، الرئيس التنفيذي لمهرجان "أوف أفينيون" الفرنسي، ليكون الشخصية الدولية المكرَّمة في دورته العاشرة، المقرر انعقادها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وتُعد هذه الزيارة هي الأولى لهارولد ديفيد إلى مصر والشرق الأوسط، حيث من المنتظر أن تمثل مشاركته دفعة كبيرة لشباب المسرح في مصر والعالم العربي، إذ سيلتقي خلال المهرجان بعدد من صُنّاع المسرح من مختلف الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط.

كما يشهد الحدث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ممثلاً في المخرج مازن الغرباوي، ومهرجان "أوف أفينيون" ممثلاً في هارولد ديفيد، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والتعاون الفني بين المهرجانين.

ويعد هارولد ديفيد أحد أهم رواد المسرح والأدب الفرنسي، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في فنون الأداء، وقد كرس حياته لخدمة الثقافة المسرحية والفنية، وعمل لمدة عشر سنوات في “دار الكتب والأدب” مديرًا لبرامج الكتب المدرسية والجامعية، كما أسّس في مدينة أفينيون إمبراطورية فنية متكاملة ضمّت الإنتاج والتوزيع والعروض المسرحية، وأدار مسرحي Rouge Gorge وAtypik Théâtre اللذين أصبحا منارات ثقافية في المدينة.



كما أسّس ديفيد مهرجانات كبرى مثل Eclats Sound وUne Saison de Lecture في باريس، والتي استمرت لأكثر من 15 عامًا. ومنذ عام 2022 يشغل منصب الرئيس المشارك لمنظمة AF&C المسؤولة عن تنسيق أكبر مهرجان مسرحي في العالم – Avignon Off. يُعدّ من الرموز الثقافية المؤثرة في أوروبا والعالم، ويمثل نموذجًا في الإبداع والإخلاص الفني.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، حيث تؤكد مشاركة وزارة السياحة والآثار والهيئة دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر، وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بما يرسخ تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية معًا، وتتولى إدارة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، فيما تحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تكريمًا لمسيرتها الفنية المضيئة وإسهاماتها البارزة في دعم قضايا المسرح والفنون، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي الفنانة الراحلة سميحة أيوب.

