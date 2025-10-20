دينا فؤاد عن مشاركته في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر: "شرف



في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس"، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنان مصطفى هريدي، مساء اليوم الإثنين على قناة الحياة



ويتحدث مصطفى هريدي عن لحظات اختفاء وصمت، كما يكشف أنه لا يتم التواصل معه من أجل التمثيل، خاصة أنه يرفض أن يطلب من احد

كما يتحدث عن زواجه ثم انفصاله، وابنه الذي لم يره منذ تسع سنوات،وإصابته بحالة صدمة وحزن من اتهامات وجّهت له بتعاطي المخدرات



يعرض برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على قناة الحياة.