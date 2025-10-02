حمادة هلال يكشف دور مصطفى كامل وهاني شاكر بألبوم"الأيام" (فيديو)

كشف النجم حمادة هلال، كواليس وتفاصيل لأول مرة عن ألبوم وأغنية "الأيام"، والنجم الذي كان سيغنيها بدلا منه.

وقال حمادة هلال، ببودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عبر منصات موقع "مصراوي": "الأيام .. كانت بداية الصعود الحقيقي في مصر وبعض الدول العربية.. كانت حصلت صدمة لطارق عبدالله وهى إن فيه ألبوم لنجمة كبيرة أوي ونجمة وطن عربي وأنتج ألبوم ليها وصرف كل الفلوس اللي معاه وتحدى الجميع بألبومها، ونفس النجمة كان ليها ألبوم مع منتج تاني ونزل في نفس الوقت، فوقع الألبوم وحصله خسارة كبيرة والشركة بسببها كانت هتقفل.. وهى الله يرحمها النجمة وردة، وكانت نازلة بألبوم جرب نار الغيرة وكسرت الدنيا مع محسن جابر وقتها".

وتابع: " الملحن الكبير عصام كاريكا صديق عمري، وحبيبي وأخويا الشاعر الكبير مصطفى كامل اللي قولتله في يوم من الايام هتبقى نقيب وحصل، وقال مصطفى لطارق احنا هننزل بحمادة، فقاله(أنا مش معايا ومش ناقصة، وكان فاضل 3 أغاني)، فمصطفى قاله (أنا هعملهم على حسابي)، وأغنية الأيام كانت رايحة لنجم كبير وهو الفنان الكبير هاني شاكر اللي قدمه كان خير عليا، ونزل الألبوم".

واستكمل: "مصطفى كامل عنيد ومعظم الأغاني اللي غنيتها كان بيكتبها لنفسه ويخليني أنا اللي أغنيها".

وأضاف: "سبحان الله أول ما نزل الألبوم ده، محستش إنه فيه نجاح، فجالي اكتئاب ولقيت واحد صاحبي قالي تعالى احنا قاعدين في رأس البر وروحت لقيت العربيات كلها هناك مشغلة الأغنية بقيت عايز أقول للناس دي بتاعتي أنا، وأتارى النجاح كان بيحصل في الأول من الأقاليم الأول وبعدها ينزل للقاهرة، زي دلوقتي النجاح بيجي من الخليج ثم بينزل على مصر والعكس، وأنا لما غنيت الأيام كنت تميت الـ 15 سنة".