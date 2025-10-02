إعلان

فستان جريء وظهر مكشوف.. هيفاء وهبي تكشف بوسترات ألبومها الجديد

كتب : هاني صابر

07:09 م 02/10/2025
كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن بوسترات ألبومها الجديد "ميجا هيفا".

ونشرت هيفاء، البوسترات التي ظهرت فيهت بفستان جريء وظهر مكشوف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجزء الأول من ألبوم (ميجا هيفا)"


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "طلت القمر، واو، هيكون أحلى ألبوم، مبروك هيفا الألبوم".


يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

