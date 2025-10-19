موعد ومكان عزاء حفيد الموسيقار علي إسماعيل



تستعد أسرة الموسيقار الراحل علي إسماعيل، لتلقي العزاء في حفيده علي عبدالهادي، مساء اليوم الأحد.



وكشفت شجون علي إسماعيل "ابنة الموسيقار الراحل" ، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن وفاة نجلها علي عبد الهادي، أمس السبت، موضحة أن العزاء يقام في القاعة الرئيسية بمسجد الإيمان شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الأحد.

ويعد الموسيقار الراحل علي إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا في يونيو 1974، من أبرز رموز الموسيقى المصرية، إذ وضع الموسيقى المصرية، لمجموعة من أهم الأفلام، ومنها: الأيدي الناعمة ، السفيرة عزيزة، ولحن وتولى توزيع استعراضات فرقة رضا، إلى جانب تلحين وتوزيع نخبة من أهم الأغاني الوطنية، ومنها وطني الأكبر، رايات النصر، أم البطل، وغيرها.