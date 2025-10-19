إعلان

موعد ومكان عزاء حفيد الموسيقار علي إسماعيل

كتب : مصطفى حمزة

11:29 ص 19/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نجل شجون الراحل علي عبد الهادي_3
  • عرض 3 صورة
    شجون علي اسماعيل_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تستعد أسرة الموسيقار الراحل علي إسماعيل، لتلقي العزاء في حفيده علي عبدالهادي، مساء اليوم الأحد.


وكشفت شجون علي إسماعيل "ابنة الموسيقار الراحل" ، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن وفاة نجلها علي عبد الهادي، أمس السبت، موضحة أن العزاء يقام في القاعة الرئيسية بمسجد الإيمان شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الأحد.

ويعد الموسيقار الراحل علي إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا في يونيو 1974، من أبرز رموز الموسيقى المصرية، إذ وضع الموسيقى المصرية، لمجموعة من أهم الأفلام، ومنها: الأيدي الناعمة ، السفيرة عزيزة، ولحن وتولى توزيع استعراضات فرقة رضا، إلى جانب تلحين وتوزيع نخبة من أهم الأغاني الوطنية، ومنها وطني الأكبر، رايات النصر، أم البطل، وغيرها.

الراحل علي إسماعيل عزاء حفيد الموسيقار أسرة الموسيقار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين