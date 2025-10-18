شارك الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال متابعيه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو طريف عبر ظهوره في أولى جلسات مجلس الشيوخ.

واستعان ياسر جلال بمقطع شهير للزعيم عادل إمام بعد فوزه بانتخابات مجلس الشعب في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، عقب ظهوره في جلسة اليوم بمجلس الشيوخ، وهو يتحدث في الهاتف المحمول.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين جمهور ياسر جلال ومتابعيه على موقع فيسبوك"، الذين قدموا التهاني للفنان ياسر جلال بعد أدائه القسم الدستوري في مجلس الشيوخ.

أدى النجم الكبير ياسر جلال، اليوم الأحد، حلف اليمين الدستورية كعضو بمجلس الشيوخ، والذي تم تعيينه ضمن قائمة 100 شخصية تم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية.

ونشر ياسر جلال، فيديو أدائه حلف اليمين، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أداء اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ".

وأضاف: "لحظة فخر ومسؤولية كبيرة، وأسأل الله أن يوفقني لأداء واجبي بأمانة وإخلاص تجاه وطني الغالي مصر".

وجاء نص القسم كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

اقرأ أيضا..

سارة عبدالرحمن تثير الجدل بإطلالة غريبة في ثالث أيام مهرجان الجونة (صور)