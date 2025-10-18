شهدت فعاليات "Joy Forum" التي تقام ضمن فعاليات "موسم الرياض"، لقاء كوكبة من أبرز النجوم حول العالم من أجل عدد من الجلسات الحوارية مع الجمهور برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن أبرز النجوم الذين حضروا النجم سلمان خان، والنجم شاروخان، والنجم عامر خان، إلى جانب اليوتيوبر الشهير مستر بيست، وحرصوا على إلتقاط صورة معها.

كما نشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو من كواليس الجلسة عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، وكتب: "لأول مرة معا خلال 10 سنوات شاروخان، سلمان خان وعامر خان".

وأفتتح تركي آل الشيخ منذ أيام النسخة السادسة من موسم الرياض هذا العام، الذي شهد حضور جماهيري وسط العديد من الفعاليات الفنية.

كما افتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

First time on stage in ten years! pic.twitter.com/jlopkSF4Vg — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2025

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

