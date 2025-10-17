بطل"الخواجة عبدالقادر"| وفاة الفنان أشرف بوزيشن..وعبدالرحيم كمال ينعاه

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، الفنان أشرف بوزيشن.

ونعاه الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أشرف بوزيشن.. ممثل قام بأدوار جميلة وبسيطة ومؤثرة، شارك معي في الخواجة عبدالقادر".

وتابع: "كان رجلا خدوما خلوقا لا يتأخر في خدمة ويسرع بإخباري أن كارنيه نقابة السينما جاهز.. رجل طيب جميل مهذب عالي الأخلاق رحمه الله رحمة واسعة".

وأَضاف: "حزنت على خبر موته حزنا كبيرا.. اللهم أقبل عليه بفضلك ورحمتك ورضاك".