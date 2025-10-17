بطل"الخواجة عبدالقادر"| وفاة الفنان أشرف بوزيشن..وعبدالرحيم كمال ينعاه
كتب : هاني صابر
الفنان اشرف بوزيشن
رحل عن عالمنا في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، الفنان أشرف بوزيشن.
ونعاه الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أشرف بوزيشن.. ممثل قام بأدوار جميلة وبسيطة ومؤثرة، شارك معي في الخواجة عبدالقادر".
وتابع: "كان رجلا خدوما خلوقا لا يتأخر في خدمة ويسرع بإخباري أن كارنيه نقابة السينما جاهز.. رجل طيب جميل مهذب عالي الأخلاق رحمه الله رحمة واسعة".
وأَضاف: "حزنت على خبر موته حزنا كبيرا.. اللهم أقبل عليه بفضلك ورحمتك ورضاك".