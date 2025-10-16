شاهيناز العقاد: Egyptian Media Hub تروج للمحتوى الفني المصري بـ كان

بعد شهور قليلة من مشاركتهم في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ78، تعود مرة أخرى منصة Egyptian Media Hub لتواجدها بقصر المهرجانات في "كان" لتكون المشاركة الثانية في أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في المحتوي السينمائي والتليفزيوني mipcom cannes والذي تختتم فعالياته اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر بمدينة كان الفرنسية.

يشهد الحدث حضور عدد من الكيانات الإنتاجية التي تعمل على تقديم المحتوى الفني المصري، وطوال فترة إقامة المعرض تم التواصل مع العديد من المنتجين والقائمين على صناعة المحتوى الترفيهي في العديد من الدول، منها: أمريكا وفرنسا وإسبانيا بالإضافة إلى عدد من الدول التي تم عقد اجتماعات معهم من خلال عدد من المنتجين والموزعين.

وقالت شاهيناز العقاد، المؤسسة للمنصة في بيان صحفي "سعيت إلى توحيد عدد من الجهات تحت مظلة واحدة لتعزيز الانتشار العالمي للمحتوى المصري خارج الحدود التقليدية، والترويج للقصص التي تعكس المجتمع المصري بأبعاده المختلفة، وكذلك إبراز الإمكانيات الفنية والإنتاجية التي تقدمها مصر على المستوى العالمي، فالمحتوى المصري يحظى بإقبال كبير في المنطقة، ولكننا نطمح إلى التوسع أكثر نحو الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، سعيًا وراء انفتاح إبداعي وتعاون ثقافي أعمق. لدينا تجارب غنية وقصص لم تظهر بعد بالشكل الذي تستحقه على الشاشة، ورسالتنا هي إيصال هذه الثقافة والقصص إلى الجمهور العالمي، مع إبراز مصر كوجهة سينمائية واعدة على خريطة الإنتاج الدولي".

وتابعت شاهيناز: "بعد نجاح انطلاقتنا في معرض MIPCOM، في أكتوبر الماضي وبعد أن حظينا باهتمام واسع، قررنا العودة مرة أخرى، ونحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة في واحد من أهم أسواق السينما في العالم، لنبرز ثقافتنا الجميلة ونعرضها على جمهور عالمي واسع، فصناعة المحتوى الفني المصري هو الأقدم في المنطقة، تستحق منصة تحتفي بإبداع أبنائها وتدفعه للعالمية".

وكانت المنصة قد حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية، إذ نشرت Screen Daily وVariety وغيرها تقارير عن الدور الريادي للمنصة، وأكدت أنها تمثل مبادرة جديدة تهدف إلى دعم جيل واعد من صناع الأفلام المصريين، وتعزيز الحضور المصري في السوق العالمية، من خلال توفير خدمات الإنتاج والتصوير والمونتاج والمؤثرات البصرية.

كما أكدت وكالة أسوشيتد برس أن Egyptian Media Hub تُعد أول منصة مخصصة لتقديم الفن السينمائي المصري ورواية القصص المحلية وإبراز الثقافة المصرية، وهي مبادرة تقودها المنتجة شاهيناز العقاد بدعم من نخبة من رواد الصناعة، بهدف ربط المواهب المصرية بالجمهور العالمي.

تهدف المنصة إلى تعزيز حضور السينما المصرية دوليًا، ودعم نمو الصناعة محليًا، والاحتفاء بتاريخها ومستقبلها، وخلق جسور تعاون بين صناع الأفلام المخضرمين والجيل الجديد، إلى جانب تعزيز العلاقات مع مراكز الترفيه العالمية، وعرض الثقافة المصرية والعربية في المحافل الدولية مثل مهرجان كان.