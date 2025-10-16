بالفيديو.. ليلى زاهر وهشام جمال ضيوف صاحبة السعادة في هذا الموعد

تستعد الإعلامية إسعاد يونس لاستضافة كلا من الفنانة ليلى زاهر وزوجها الفنان هشام جمال، في برنامجها صاحبة السعادة والمذاع على شاشة قنوات dmc.

ونشرت قناة "دي ام سي"، على موقع انستجرام"، برومو الحلقة، المقرر عرضها يومي الأحد والإثنين المقلبين، وكتبت: أحلى عرسان في الوسط الفني، هشام جمال وليلى أحمد زاهر في لقاء خاص مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة، استنّوهم الأحد والإثنين الساعة 10 مساءً على شاشة dmc".

ومن المقرر أن يكشفا الثنائي كواليس علاقتهم ببعض وقصة حبهما منذ الخطوبة حتى الزواج، كذلك تفاصيل عقد القران وحفل الزفاف.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها إسعاد يونس ليلى زاهر وهشام جمال، حيث سبق وظهروا ضيوفًا على برنامجها بعد نجاح مسلسلهم "في بيتنا روبوت".

اقرأ أيضا..

يسرا وإلهام شاهين وهاني رمزي.. توافد نجوم الفن على الجونة (فيديو وصور)

لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي" بمهرجان الجونة بدورته الـ8