بحضور نجوم الفن.. محمد خضر يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

كتب : نوران أسامة

04:19 م 15/10/2025
احتفل المخرج محمد خضر بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل شهد حضور عدد من النجوم، من بينهم شيري عادل، مي نور الشريف، ووائل فرج.

وكان خضر أعلن في يوليو الماضي عن خطوبته، واقتصر حفل الخطوبة حينها على حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

يُذكر أن المخرج محمد خضر هو مخرج ومؤلف مصري، درس صناعة الأفلام في أكاديمية نيويورك للسينما، ومن أبرز أعماله الفيلم القصير "توك توك" عام 2021، والفيلم الروائي الطويل "ساعة إجابة" عام 2023.

