عادل عطية يكشف مفاجأة بشأن وفاة الفنان سمير ربيع



كشف الفنان عادل عطية، عن مفاجأة بشأن تفاصيل وفاة صديقه الفنان الراحل سمير ربيع.



وتحدث الفنان عادل عطية ، لـ"مصراوي"، وقال: "الصديق الفنان سمير ربيع، توفاه الله أمس الثلاثاء، وليس اليوم الأربعاء".



وتابع عطية: "وأقيم عزاء الراحل أيضا مساء أمس الثلاثاء في مسجد الزيتون".



الفنان عادل عطية، صديق الفنان الراحل، كان قد أعلن عن الوفاة عبر منشور على حسابه في موقع فيسبوك، وكتب : "انتقل إلى رحمة الله تعالى جل جلاله، أخويا وصديقي الغالي الفنان سمير ربيع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

بدأ سمير ربيع نشاطه الفني في النصف الثاني من الثمانينات، حيث عمل في السينما والتلفزيون، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة على مدار مشواره الفني الطويل.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل في الدراما مسلسلات عديدة مثل: "شيخ العرب همام، الوسية، السقوط في بئر سبع، أبو العلا 90، التوأم، الأصدقاء، كناريا وشركاه، النوة، عفاريت السيالة، للثروة حسابات أخرى، الظاهر بيبرس، على ياويكا، يتربى في عزو، قضية رأي عام، قلب ميت، عبودة ماركة مسجلة، الرحايا حجر القلوب، منتهى العشق، وادي الملوك، مشرفة رجل لهذا الزمان، فرقة ناجي عطا الله، الصفعة، موجة حارة، سلسال الدم، خلف الله".







