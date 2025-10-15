إعلان

طه دسوقي يروج لفيلم "السادة الأفاضل" ويكشف موعد طرحه في السينمات

كتب : نوران أسامة

01:17 م 15/10/2025

السادة الأفاضل

روج الفنان الشاب طه دسوقي لفيلمه الجديد "السادة الأفاضل"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية ابتداءً من يوم 22 أكتوبر الجاري.

ونشر "دسوقي" بوستر العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "توكلنا على الله.. في سينمات مصر ابتداءً من يوم ٢٢ أكتوبر، وفي الوطن العربي من يوم ٣٠ أكتوبر".

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

يُذكر أن آخر أعمال طه دسوقي الدرامية كان مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، وغادة طلعت، من إخراج شادي عبدالسلام.

السادة الأفاضل (2)

طه دسوقي فيلم السادة الأفاضل السينمات

