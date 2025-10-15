رانيا فريد شوقي تُحيي ذكرى محمود ياسين: "خدتوا الزمن الحلو معاكم"

وفاة الفنان الأمريكي دي أنجيلو عن عمر 51 عامًا بعد صراع مع السرطان

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى الفنان الراحل محمود ياسين، بكلمات مؤثرة وصور نادرة جمعتهما في أعمال فنية ومناسبات عائلية.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" وكتبت : "في ذكرى وفاته، مش ممكن أنساه، ده حبيب القلب، الأستاذ والنجم الكبير فتى الشاشة الأول محمود ياسين، مش عارفة أبدأ منين، من طفولتي؟ ولا شبابي؟ ولا شغلي معاه؟ ولا من حبه للفن، ولا حنيّته كأب، ولا حبه لأبويا، ولا إنسانيته، ولا نجوميته، ولا موهبته الكبيرة، ولا صوته المميز وحبه للفصحى واحترامه للجميع".

وأضافت: "أنكل محمود مكنش مجرد صديق لبابا، كنا أسرة واحدة، دخلت بيته كتير وأنا صديقة رانيا، وعمرو كان أصغر مننا، وكنت بحب طنط شوشو جدًا، العيلة دي عشرة عمر وأحلى ذكريات".

وتابعت: "فاكرة آخر زيارة لبابا في المستشفى، قال له: يا محمود إن شاء الله هنتقابل يوم الاتنين الجاي، وفعلًا اتقابلوا بس لوداع بابا، ومحمود ياسين ما سابنيش أنا وعبير، خدنا معاه بالعربية على المقابر، وكنت وقتها حامل في فريدة وكان خايف عليا أوي".

وأردفت: "اشتغلت معاه مرتين، في طعمية بالشطة وأنا صغيرة، وكان دايمًا بيساعدني، والمرة التانية في ماما في القسم، وكان في مشهد طويل بينا المفروض بشتكي له من أمي، الغريب إني كل ما أبدأ الكلام كنت باتلخبط، يمكن عشان كنت متأثرة بوجوده، هو يا حبيبي فهم، ومن غير ما يتكلم، خلي نظرة عينه لتحت وأنا بتكلم هي اللي ساعدتني،

وفعلًا عملت المشهد".

واختتمت رانيا كلامها قائلة: "ذكريات كتير بتمر قدام عيني ببتسم وأنا حزينة، الله يرحمهم جميعًا ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وكان وجوده بيأثر فيا جدًا، الله يرحمهم جميعًا ويسكنهم فسيح جناته، أنتم مشيتم وخدتوا الزمن الحلو معاكم".

يُذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل حسبة عمري، بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.







