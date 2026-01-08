إعلان

ميار الببلاوي: "وصلتني ورقة طلاقي وأنا حامل وأجهضت بعدها"

كتب : نوران أسامة

12:53 ص 08/01/2026

ميار الببلاوي

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن تعرضها للإجهاض أثناء حملها بعد معرفتها بطلاقها.

وقالت ميار الببلاوي ببرنامج "يمنى النهاردة": "احنا رجعنا بعد أكثر من طلاق ومش فاكرين ليه اطلقنا أصلا، وإيه اللي حصل عشان يطلقني، أنا وقتها كنت قاعدة عند بابا ودايخة وحامل.. وحملت من زوجي الأول عبدالله ولم يكتمل هذا الحمل".

وتابعت ميار: "ولما اتجوزت والد محمد ابني، كنت فاكرة اني مش هخلف تاني، وكنت فاكرة إن اللي هيجيله إجهاض مش هيحمل تاني، ونزفت كتير ساعتها وتعبت جدا، وقولت مستحيل أحمل تاني".

وأضافت: "لما جالي ورقة الطلاق أنا مكنتش مصدقة وقتها، عشان أنا معملتش حاجة، وكنت قاعدة عادي جدا في بيت بابا، وهو نازل رايح شغله، أتريه حاجز تذكرة الطيارة وخد مراته وعياله وسافر وغير كالون الشقة، وأكتر إنسان بحبه وعذبني هو عبدالله".

ميار الببلاوي برنامج يمنى النهاردة

