الجيش اللبناني يؤكد تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أن خطته لحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عملية "درع الوطن" بشكل فعّال.

وأكدت قيادة الجيش، في بيان لها، نجاحها في توسيع الحضور العملياتي وتأمين المناطق الحيوية، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، بهدف "منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بشكل لا عودة عنه".

وأوضحت قيادة الجيش، أنها تعتزم إجراء تقييم شامل للمرحلة الأولى لتحديد مسار المراحل اللاحقة.

في الوقت نفسه، حذّر الجيش من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المواقع وإقامة مناطق عازلة، فضلا عن الخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، "ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة وحصر السلاح بيد القوات المسلحة".

واعتبر الجيش اللبناني، أن تأخر وصول القدرات العسكرية الموعودة يشكل "عاملا مؤثرا" في وتيرة التنفيذ، مطالبا بمعالجة عاجلة وجدية لهذه العوائق.

وذكرت هيئة البث العبرية، مساء الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراءه بحصوله على "ضوء أخضر" أمريكي لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، وذلك في حال فشلت الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله".

ونقلت البث العبرية عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن واشنطن أوضحت موقفها لإسرائيل قائلة: "إذا لم يقم حزب الله بنزع سلاحه بشكل فعلي، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها، حتى لو أدى ذلك إلى أيام من القتال".

ويأتي هذا التفويض الأمريكي المزعوم بالتزامن مع تقارير تفيد بوضع جيش الاحتلال خطة لهجوم واسع النطاق، بعد رصد محاولات لـ "حزب الله" لنقل أسلحة ثقيلة وبعيدة المدى عبر نهر الليطاني.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، على نزع سلاح الحزب وانسحاب القوات الإسرائيلية، وهو ما لم يُنفذ بشكل كامل حتى الآن في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية.