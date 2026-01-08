صورة من المستشفى.. عنبة يتعرض لوعكة صحية

تعرض مطرب المهرجانات مصطفى عنبه لوعكة صحية ألمت به موخرًا ودخل على أثرها المستشفى.

نشر مدير أعماله عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام صورة لـ مصطفى عنبه وهو على سرير المستشفى، وكتب: "ربنا يقومك بالسلامة ياحبيبي ومنشوفش فيك حاجة وحشة".

يذكر أن مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى عنبة، حسم الجدل المثار حول هوية مؤدي أغاني الراب المقنع "تووليت"، وأكد خلال ظهوره مع الإعلامي إياد الموجي في بودكاست "السبت الممتاز"، أن تووليت هو صديقه مؤدي أغاني الراب خفاجي.

