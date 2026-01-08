إعلان

أسماء جلال كاجوال ونوال الزغبي بفستان جريء..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 08/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أسماء جلال كاجوال
  • عرض 7 صورة
    مي حلمي
  • عرض 7 صورة
    كارمن سليمان برفقة عائلتها
  • عرض 7 صورة
    نوال الزغبي تتألق بفستان جرئ
  • عرض 7 صورة
    نور إيهاب بدون مكياج
  • عرض 7 صورة
    نورهان منصور بإطلالة كاجوال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا بنقشة التايجر باللونين البيج والأسود.

نور إيهاب

خطفت الفنانة نور إيهاب، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ومكياج هادئ.

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة" وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها بالطو باللون الأسود ونسقت معه بنطلون باللون الزهري.

كارمن سليمان

ظهرت الفنانة كارمن سليمان مع عائلتها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة"

نوال الزغبي

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مزين بالورود، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها، صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي حلمي

ظهرت الإعلامية مي حلمي، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جومانا مراد نور إيهاب نورهان منصور كارمن سليمان نوال الزغبي أسماء جلال مي حلمي لقطات نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
زووم

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
ترامب: نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم ولا توجد دولة قريبة حتى من ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم ولا توجد دولة قريبة حتى من ذلك
متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية
أخبار مصر

متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية
لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان