وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا بنقشة التايجر باللونين البيج والأسود.

نور إيهاب

خطفت الفنانة نور إيهاب، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ومكياج هادئ.

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال "خاصية القصص القصيرة" وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها بالطو باللون الأسود ونسقت معه بنطلون باللون الزهري.

كارمن سليمان

ظهرت الفنانة كارمن سليمان مع عائلتها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة"

نوال الزغبي

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مزين بالورود، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها، صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي حلمي

ظهرت الإعلامية مي حلمي، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.