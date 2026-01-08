هدى الإتربي تخطف الأنظار بصورة جديدة من كواليس فيلم 101 مطافي

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم 101 مطافي، المقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشرت هدى صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شبابية وجريئة، خطفت بها أنظار المتابعين.

تفاعل المتابعين على حسابها بإنستجرام مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "البطلة بتاعتنا"، "نجمة كل موسم"، "الحلوة بزيادة"، "عاش يا قمر"، "القمراية"، "عينك على الجمال".

فيلم 101 مطافي، بطولة هدى الإتربي، محمد عبد الرحمن، آوس آوس، بيومي فؤاد، عبد الرحمن ظاظا، من تأليف ضياء محمد وإخراج محمد آمين وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال هدى الإتربي الفنية

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا..

جوري بكر بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور على "انستجرام"

فستان سهرة جريء.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير