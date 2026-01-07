فستان سهرة جريء.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة سلامة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وأنيقة مرتدية فستان طويل بأكمام طويلة مفتوح الضهر والأكتاف.

تفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل وحده في المجال"، "نجمة النجوم"، "حلو الفستان"، "أميرة الأميرات"، "عسل بجد".

آخر أعمال سارة سلامة

كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

"ياسمينا وأشرف وآيتن" قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه