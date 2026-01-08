الجيش السوري يحذّر قسد من استهداف النازحين من أحياء حلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، ارتفاع عدد الضحايا إلى 8 قتلى و57 جريحا جراء قصف فصائل تابعة لحكومة دمشق لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وفق زعمها.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن تنظيم قسد يستهدف بالمدفعية حي الشيخ طه وبالرشاشات الثقيلة منطقة الليرمون ودوار شيحان بمدينة حلب.

وأعلنت محافظة حلب، إعادة فتح ممري العوارض وشارع الزهور لمدة 3 ساعات لخروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية نحو المناطق الآمنة، مؤكدة تلقيها مناشدات من عائلات محاصرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تتهم تنظيم قسد بمنع خروجهم ومحاولة استخدامهم كدروع بشرية.

من جانبه، حذّر الجيش السوري تنظيم قسد من استهداف الأهالي الذين يرغبون بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنتها محافظة حلب، مشيرا إلى أنه يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون بالخروج عبر الممرات التي أعلنت عنها محافظة حلب هربا من بطش تنظيم قسد.

واتهم وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، قسد بالتسبب في التصعيد العسكري الذي تشهده مدينة حلب، مؤكدا أن تحركات الجيش جاءت ردا على إطلاق نار استهدف قوى الأمن في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، اللذين حُسم وضعهما ضمن "اتفاق أبريل" الماضي.

وصرح المصطفى لقناة "الجزيرة"، مساء الأربعاء، بأن قسد لم تلتزم ببنود الاتفاق التي تقتضي سحب أسلحتها الثقيلة من المدينة، مشيرا إلى أنها لا تزال تستخدم المدفعية لاستهداف المنشآت المدنية.

وشدد المصطفى على أن حلب "لا يمكنها احتمال تهديد يومي لحياة المواطنين"، مطالبا التنظيم بالتخلي عن "المماطلة والوعود المعسولة" وتطبيق اتفاق 10 مارس بشكل كامل.

وأفادت فرق الدفاع المدني، أمس الأربعاء، بإجلاء أكثر من 2324 مدنيا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية عبر معبري العوارض وشارع الزهو، استجابة للتصعيد العسكري والقصف المستمر الذي اتُهمت "قسد" بتنفيذه.

وأوضحت الفرق أنها نقلت المدنيين إلى مراكز إيواء وقدمت الإسعافات للمصابين.

وجاءت موجة النزوح عقب تصعيد بدأ أول أمس الثلاثاء، حيث استهدفت قسد مواقع للجيش السوري بمحيط الشيخ مقصود عبر الطائرات المسيرة.