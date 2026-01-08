فنزويلا: 100 قتيل بالهجوم الأمريكي لاعتقال مادورو وزوجته

أعلنت فنزويلا مقتل 100 شخص وإصابة عدد مماثل، جراء الهجوم العسكري الذي شنته القوات الأمريكية في العاصمة كراكاس، والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة للمحاكمة.

وكشف وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي مساء الأربعاء، عن حجم الخسائر البشرية، واصفا الهجوم على بلاده بـ"المروع".

وأكد كابيو إصابة مادورو وزوجته أثناء العملية، قائلا: "أصيبت سيليا في رأسها وتلقت ضربة في جسدها، أما الرفيق نيكولاس فأصيب في ساقه، ولحسن الحظ هما يتعافيان من إصاباتهما".

وتأتي هذه التطورات، كفصل أخير في الملاحقة الأمريكية الطويلة للرئيس الفنزويلي؛ حيث نفذت واشنطن وعيدها باعتقال مادورو وجلبه إلى الأراضي الأمريكية.

ويواجه الرئيس الفنزويلي مصيرا قضائيا معقدا في نيويورك، حيث تنتظره لائحة اتهامات ثقيلة أعدتها وزارة العدل الأمريكية، تتضمن "التآمر لارتكاب إرهاب المخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة.