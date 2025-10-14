حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مساندة السيناريست عمرو محمود ياسين ودعمه بعدما أعلن عن تعرض زوجته لوعكة صحية.

وأعادت ياسمين منشور عمرو الذي كشف خلاله عن مرضها عبر خاصية الاستوري على "انستجرام" وكتبت: "يارب يقومك بالسلامة يارب".

وتخضع حاليا الإعلامية أيات اباظة للعلاج بعد إصابتها بمرض السرطان.

وكشفت ياسمين عن تعاونها مع السيناريست عمرو محمود ياسين للعام الثاني على التوالي بمسلسل "وننسى اللي كان" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك بعد نجاح مسلسلهما "وتقابل حبيب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز تشارك الفنان ؟أكرم حسني بطولة فيلم "زوجة رجل مش مهم" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

