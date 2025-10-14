بإطلالة شتوية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار من باريس

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية وهي تتجول بأحد الشوارع في باريس.

وخطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "أحلى واحدة، حلوتنا، قلبي انتي، ملكة جمال، تحفة".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

