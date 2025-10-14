"بتبقى كويسة وتدخل في اكتئاب".. مدين يكشف حقيقة سفر شيرين عبد الوهاب

تحدث الملحن مدين عن حقيقة سفر الفنانة شيرين عبد الوهاب خارج مصر، كما تطرق لحالتها الصحية.

حل مدين ضيفا على برنامج "ET بالعربي" وتحدث عن شيرين قائلا:"هي كويسة وشيرين على طول بتبقى كويسة وشغل وبعدين تدخل في حالة اكتئاب شوية، هي موجود وكان عندها اكتئاب وهتسمعوا حاجات جديدة قريب، وكنا قريب هنتقابل في عيد ميلادها وحصلت لخبطة معرفناش نروح له وهي على تواصل معانا".

وكشف المستشار القانوني ياسر قنطوش مؤخرا، تطورات نظر محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب، في اتهامها بسب وقذف مدير حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.وقال ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي": "نظرا لتوافق موعد الجلسة التي سبق تحديدها، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس 9 أكتوبر، مع الإجازة الرسمية بمناسبة نصر أكتوبرالعظيم، تم تأجيل الجلسة إلى موعد آخر، ولم يحدد بعد".

وطالب المحامي فهد مرزوق، في الدعوى بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسداد 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لموكله محمود حسين "المدير السابق حساباتها في مواقع التواصل"، بعد اتهامها بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول.

اقرأ أيضا:

عمرو سلامة يقاضي شركة إنتاج ويكشف تفاصيل الأزمة في بيان رسمي

باسم سمرة: "كنت مدرس صنايع وبحاول ألاقي مكان في الفن"