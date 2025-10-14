"بحبك".. إنجي علاء توجه رسالة لنجلاء بدر وتنشر صور من عيد ميلادها

هنأت السيناريست إنجي علاء، الفنانة نجلاء بدر بمناسبة عيد ميلادها الـ51، ونشرت مجموعة صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت إنجي على الصور قائلة: "من عيد ميلاد نوجا، بحبك يا حبيبتي، وأتمنى لكِ كل السعادة على الإطلاق".

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم: درة وزوجها، نسرين أمين، أحمد السقا، كريم فهمي وزوجته، أمير شاهين، يوسف الشريف، يمنى طولان، وناهد السباعي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين.

يُذكر أن آخر أعمال إنجي علاء كانت كتابة سيناريو مسلسل "كوفيد 25" عام 2021، بطولة الفنان يوسف الشريف.

اقرأ أيضًا:

بفستان جريء.. ليال عبود تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

وفاة شقيق الفنان عبدالمنعم إبراهيم

محمد كريم يرقص في حفل "Anyma" بالهرم ويؤكد كانت ليلة ملحمية "فيديو"

ملحن "من كان ياما كان" يطلب الدعاء لزوجته لهذا السبب

ليلى علوي عن أهالي الإسكندرية: "الناس دي عندها حنية مفيش زيها"

أنغام توجه رسالة للرئيس السيسي بعد انتهاء قمة شرم الشيخ للسلام